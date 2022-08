Sport in tv oggi, domenica 21 agosto: programma e orari di tutti gli eventi (Di domenica 21 agosto 2022) Lo Sport in tv oggi, domenica 21 agosto: il programma completo e gli orari di tutti gli eventi Sportivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Giornata caldissima in quanto si chiuderanno gli Europei di nuoto di Roma e quelli multidisciplinari di Monaco, oltre ai tornei di tennis a Cincinnati. Spazio anche alla MotoGP, con il GP d’Austria, alla terza tappa della Vuelta e alle partite dei maggiori campionati europei, tra cui la Serie A. Ecco quindi la programmazione completa per seguire tutti gli eventi di giornata. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 agosto 2022) Loin tv21: ilcompleto e glidigliivi visibili nel territorio italiano durante questa giornata. Giornata caldissima in quanto si chiuderanno gli Europei di nuoto di Roma e quelli multidisciplinari di Monaco, oltre ai tornei di tennis a Cincinnati. Spazio anche alla MotoGP, con il GP d’Austria, alla terza tappa della Vuelta e alle partite dei maggiori campionati europei, tra cui la Serie A. Ecco quindi lazione completa per seguireglidi giornata.Face.

matteosalvinimi : Non c’è futuro senza #credo. Credere è il motore di tutto. Della vita, del lavoro, dello sport, dello studio, perfi… - LiaCapizzi : Una nuova avventura, per me. Con l'obiettivo di sempre: dare voce a tutti gli sport. La Domenica Sportiva, con Al… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - PianetaMilan : #Primapagina @Gazzetta_it: 'Guarda che Lu-La' - @Inter #Inter #InterSpezia #Lukaku #LautaroMartinez #Lautaro - infoitsport : Calendario Europei 2022 oggi: orari tutti gli sport 21 agosto, programma, tv, streaming, italiani in gara -