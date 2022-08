Elezioni 2022, il confronto in tv Letta vs Meloni il 22 settembre a Porta a Porta (Di sabato 20 agosto 2022) Letta vs Meloni La sfida lanciata da Enrico Letta a Giorgia Meloni sarà accolta in tv da Bruno Vespa, chiamato a moderare il confronto tra i due. Il faccia a faccia avverrà giovedì 22 settembre a tre giorni dal voto. “Se sarei disponibile al confronto? Se la convincete…”, affermava il segretario del PD giorni fa a proposito di un confronto diretto in tv con la leader di Fratelli d’Italia. E così sarà: il 22 settembre i due “battaglieranno” nello speciale di Porta a Porta in onda in prima serata su Rai 1. Lo annuncia il Corriere della Sera, che sul proprio sito ospiterà il primo round tra Letta e Meloni il 12 ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 20 agosto 2022)vsLa sfida lanciata da Enricoa Giorgiasarà accolta in tv da Bruno Vespa, chiamato a moderare iltra i due. Il faccia a faccia avverrà giovedì 22a tre giorni dal voto. “Se sarei disponibile al? Se la convincete…”, affermava il segretario del PD giorni fa a proposito di undiretto in tv con la leader di Fratelli d’Italia. E così sarà: il 22i due “battaglieranno” nello speciale diin onda in prima serata su Rai 1. Lo annuncia il Corriere della Sera, che sul proprio sito ospiterà il primo round trail 12 ...

