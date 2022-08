Il rimborso di Dazn sarà del 50%. Niente modulo, Dazn risarcirà chi ha subito disservizi (Di venerdì 19 agosto 2022) sarà automatico il rimborso per gli utenti Dazn che hanno sofferto il disservizio nella prima giornata di campionato. Non ci sarà bisogno di compilare alcun modulo. Ma è l’azienda che sa chi ha subito disservizi e chi no. Il rimborso sarà accreditato al cliente entro 15 giorni e sarà del 50% del valore mensile dell’abbonamento, quindi il doppio di quanto previsto da AgCom: tra 10 e 20 euro, dipenderà dal canone. L’intesa è stata raggiunta dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali con Dazn durante il tavolo tecnico con il ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A col presidente Lorenzo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 19 agosto 2022)automatico ilper gli utentiche hanno sofferto ilo nella prima giornata di campionato. Non cibisogno di compilare alcun. Ma è l’azienda che sa chi hae chi no. Ilaccreditato al cliente entro 15 giorni edel 50% del valore mensile dell’abbonamento, quindi il doppio di quanto previsto da AgCom: tra 10 e 20 euro, dipenderà dal canone. L’intesa è stata raggiunta dalla Sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali condurante il tavolo tecnico con il ministero dello Sviluppo Economico, AgCom e la Lega Serie A col presidente Lorenzo ...

Agenzia_Ansa : Dazn: rimborso automatico per i disservizi. Arriverà entro 15 giorni, e sarà pari al 50% dell'abbonamento. #ANSA - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgCom… - fattoquotidiano : Caos Dazn, rimborso automatico del 50% sul canone mensile per i disservizi: è il doppio di quanto aveva chiesto AgC… - Spazio_J : DAZN, c'è la decisione definitiva sul rimborso! - - capuanogio : #DAZN esce dal caos dello scorso week end con un rimborso doppio rispetto a quanto diposto dalle norme. Automatico… -