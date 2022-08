Gimbo, medaglia e anello nella notte d'oro - Sport - quotidiano.net (Di venerdì 19 agosto 2022) Gimbo Tamberi ha saltato 2.30 al secondo tentativo, vincendo il titolo europeo: ha poi tentato 2.33 senza successo Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022)Tamberi ha saltato 2.30 al secondo tentativo, vincendo il titolo europeo: ha poi tentato 2.33 senza successo

MyllaRossi : RT @matmosciatti11: È successo di nuovo! Non è possibile! Un’altra voltaaaaaaa! ???? Gimbo #Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alt… - max_airton73 : RT @matmosciatti11: È successo di nuovo! Non è possibile! Un’altra voltaaaaaaa! ???? Gimbo #Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alt… - Wilfri67 : RT @matmosciatti11: È successo di nuovo! Non è possibile! Un’altra voltaaaaaaa! ???? Gimbo #Tamberi vince la medaglia d’oro nel salto in alt… - Carmenthesign : RT @valentyfair: Gimbo che se la suona e se la canta, asciuga la pista, sbaciucchia gli avversari e prova l'ultimo salto anche se ha già vi… - Ery975 : RT @valentyfair: Gimbo che se la suona e se la canta, asciuga la pista, sbaciucchia gli avversari e prova l'ultimo salto anche se ha già vi… -