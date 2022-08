Ciclismo, Vuelta 2022: startlist prima tappa Utrecht-Utrecht (Di giovedì 18 agosto 2022) È tutto pronto per l’inizio della Vuelta di Spagna 2022, con le prime tre frazioni che si svolgeranno in Olanda. Si parte infatti domani, venerdì 19 agosto, con la prova di cronometro a squadre sui 23,3 km della Utrecht-Utrecht. Il tutto comincerà alle ore 18:30, con l’ultima formazione che scatterà poco prima delle ore 20:00. Di seguito, quindi, la startlist integrale della giornata. startlist prima tappa Vuelta 2022 1 18:30:00 BBH BURGOS-BH (ESP) 2 18:34:00 IWG INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATER (BEL) 3 18:38:00 IPT ISRAEL-PREMIER TECH (ISR) 4 18:42:00 GFC GROUPAMA – FDJ (FRA) 5 18:46:00 ARK TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA) 6 18:50:00 COF COFIDIS (FRA) 7 18:54:00 EUS ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) È tutto pronto per l’inizio delladi Spagna, con le prime tre frazioni che si svolgeranno in Olanda. Si parte infatti domani, venerdì 19 agosto, con la prova di cronometro a squadre sui 23,3 km della. Il tutto comincerà alle ore 18:30, con l’ultima formazione che scatterà pocodelle ore 20:00. Di seguito, quindi, laintegrale della giornata.1 18:30:00 BBH BURGOS-BH (ESP) 2 18:34:00 IWG INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATER (BEL) 3 18:38:00 IPT ISRAEL-PREMIER TECH (ISR) 4 18:42:00 GFC GROUPAMA – FDJ (FRA) 5 18:46:00 ARK TEAM ARKEA – SAMSIC (FRA) 6 18:50:00 COF COFIDIS (FRA) 7 18:54:00 EUS ...

