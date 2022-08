A “Controcorrente” la conduttrice va su tutte le furie: il provvedimento è pesante (Di martedì 16 agosto 2022) Durante la trasmissione televisiva “Controcorrente”, la conduttrice è andata su tutte le furie, ed il provvedimento che ha dovuto prendere è stato pesante. I talk show televisivi sono molto seguiti, e soprattutto in questo periodo estivo in cui il paese si trova alla vigilia delle elezioni politiche. Il fatto è accaduto durante il talk quotidiano L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 16 agosto 2022) Durante la trasmissione televisiva “”, laè andata sule, ed ilche ha dovuto prendere è stato. I talk show televisivi sono molto seguiti, e soprattutto in questo periodo estivo in cui il paese si trova alla vigilia delle elezioni politiche. Il fatto è accaduto durante il talk quotidiano L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Alessdan1 : Effettivamente Canalis se la tira. Come donna nn è niente de che. Se la mettete vicino a Alessandra #Viero nuova co… - _Anahys_ : La cretina della conduttrice di #controcorrente è contenta di aver fatto la 4 dose. Gallina. - Marotta14Mauro : RT @lupovittorio42: Stasera a #Controcorrente #MatteoRenzi, si faceva le domande si dava le risposte e la conduttrice annuiva con la testa.… - Lucas98745545 : Bella trasmissione di merda ... tre di destra e uno di sinitra... e la conduttrice pagata da un candidato ...ma pe… - Daniele93361532 : @Controcorrentv @Capezzone Non mi viene in mente una ragazza più bella della conduttrice di controcorrente. -