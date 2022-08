Salvini e Meloni arrancano sul web: migranti e flat tax non tirano. Il terzo polo vola su Twitter (Di sabato 13 agosto 2022) Molta informazione, se non tutta, passerà dai social che in questa fase “vacanziera” della campagna elettorale saranno gli unici strumenti a tenere in contatto i leader con gli elettori. Come si stanno muovendo sul web i principali protagonisti politici? Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 agosto 2022) Molta informazione, se non tutta, passerà dai social che in questa fase “vacanziera” della campagna elettorale saranno gli unici strumenti a tenere in contatto i leader con gli elettori. Come si stanno muovendo sul web i principali protagonisti politici?

sandrogozi : Parla, @matteorenzi , di quello che nel 2019 voleva togliermi la nazionalità ???? assieme a due gemelli sovranisti Me… - pdnetwork : Con questa legge elettorale ogni voto per il cosiddetto Terzo Polo è un voto sprecato, perché è un regalo a #Meloni… - ItaliaViva : 'Il nostro obiettivo è fermare l'avanzata del centro destra, in vantaggio nei sondaggi, ed evitare un Governo guida… - lupazzottu : RT @MicheleBonates3: Inutile girarci intorno,la Meloni piace per le sue idee e per come le espone. Sono idee fasciste? Ok,prendiamo atto ch… - chlor9ine : RT @medievaIbitch: dio ha preso Piero Angela e Raffaella Carrà e si è tenuto Salvini e la Meloni prova che o non esiste o non tiene a noi -