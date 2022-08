“Icardi al Monza?” | annuncio a sorpresa di Galliani!

(Di sabato 13 agosto 2022) Tra pochissimi minuti andrà in scena il match trae Torino in questo primo turno di Serie A. Da una parte la neopromossache dopo diversi acquisti di un certo spessore sogna la permanenza in Serie A e chissà, anche un piazzamento a metà classifica, dall’altra un Torino che ha perso prezzi pregiati come Belotti e Bremer e nelle ultime settimane ha visto crescere la tensione dentro lo spogliatoio a causa di episodi piuttosto spiacevoli, vedi la lite tra Juric e il ds Vagnati., PsgCome anticipato dunque ildi Adriano Galliani e Silvio Berlusconi sogna in grande e lo fa anche sul mercato.in questa sessione di mercato è stato più volte accostato al, ma stando alle dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn proprio da ...

disagioscout : RT @cmdotcom: #Calciomercato #Monza, #Galliani chiude la porta a #Icardi: 'Abbiamo #Petagna, siamo a posto così' - zazoomblog : Monza Galliani: “Icardi era una suggestione ma adesso abbiamo preso Petagna e siamo al completo” - #Monza #Galliani… - zazoomblog : Monza Galliani: “Icardi era una suggestione ma adesso abbiamo preso Petagna e siamo al completo” - #Monza… - cmdotcom : #Calciomercato #Monza, #Galliani chiude la porta a #Icardi: 'Abbiamo #Petagna, siamo a posto così' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MONZA - Galliani: 'Icardi? Con Petagna siamo a posto' -

Con Petagna siamo a posto. Andavo a vedere ila 5 anni, adesso vedere in questa squadra in Serie A è incredibile". Così, dai microfoni di Dazn, l'ad del club brianzolo Adriano Galliani ...... che affronterà il Torino, l'ad biancorosso Adriano Galliani ha chiuso le porte a Mauro: 'Con Petagna siamo a posto - ha detto a Dazn - Andavo a vedere ila 5 anni, adesso è incredibile ...(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Icardi Con Petagna siamo a posto. Andavo a vedere il Monza a 5 anni, adesso vedere in questa squadra in Serie A è incredibile". Così, dai microfoni di Dazn, l'ad del ...In campo anche Monza-Torino 0-0. Nelle partite delle 18,30 Udinese travolta 4-2, esordio ok del Milan campione. Atalanta corsara supera 2-0 la Sampdoria (ANSA) ...