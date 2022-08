Il Real Madrid vince la Supercoppa | battuto l' Eintracht 2-0

Leggi su agi

(Di mercoledì 10 agosto 2022) AGI - Ilsi aggiudica la quintaUefa della propria storia. Decisiva la vittoria per 2-0 ad Helsinki contro l'Francoforte, firmata da David Alaba e Karim Benzema (324° gol con le merengues e superato Raul). Si tratta del sesto trionfo personale nella competizione per il tecnico italiano Carlo Ancelotti, che dopo i quattro successi con il Milan (2003 e 2007 da allenatore, 1989 e 1990 da calciatore), fa il bis anche con il club spagnolo dopo la vittoria del 2014. Non riesce quindi l'impresa alla formazione di Oliver Glasner, recente vincitrice dell'Europa League. In un avvio di gara equilibrato, la prima vera grande palla gol capita ai tedeschi al 14', quando Kamada viene lanciato in velocità da Borré ma si lascia ipnotizzare a tu per tu da un attento Courtois. I blancos si svegliano e ...