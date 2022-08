Evade dai domiciliari per far festa a Gallipoli, ma pubblica storie su Instagram e viene arrestato (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si trovava agli arresti domiciliari in attesa del processo in cui doveva rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e altri reati. Ma aveva deciso di Evadere da quelle quattro mura. Non per farsi un giro nel Modenese (dove risiede) ma per partecipare alla movida di Gallipoli in compagnia di alcuni suoi amici. E, non contento di tutto ciò, nella sua settimana di latitanza non ha esitato a pubblicare sul suo profilo Instagram (ovviamente attenzionato dalle forze dell’ordine) video e foto di quella sua “vacanza”. Un eccesso di visibilità social che ha consentito la sua individuazione e il suo nuovo arresto. Gallipoli, evaso dai domiciliari condivide Instagram storie e viene arrestato Il 27enne ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022) Si trovava agli arrestiin attesa del processo in cui doveva rispondere delle accuse di maltrattamenti in famiglia e altri reati. Ma aveva deciso dire da quelle quattro mura. Non per farsi un giro nel Modenese (dove risiede) ma per partecipare alla movida diin compagnia di alcuni suoi amici. E, non contento di tutto ciò, nella sua settimana di latitanza non ha esitato are sul suo profilo(ovviamente attenzionato dalle forze dell’ordine) video e foto di quella sua “vacanza”. Un eccesso di visibilità social che ha consentito la sua individuazione e il suo nuovo arresto., evaso daicondivideIl 27enne ...

