Concorso per 194 VFP4 in Marina e Capitaneria di Porto (Di mercoledì 10 agosto 2022) Il Ministero della Difesa ha indetto un Concorso Pubblico per 194 VPF4 (ferma quadriennale), nelle Forze Speciali, Marina e Capitaneria di Porto. Bando di Concorso 1. E' indetto, per il 2022, un Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di centonovantaquattro VFP 4 nelle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina militare, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) della Marina militare in servizio, anche in rafferma annuale, o in congedo per fine ferma, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2. 2. I posti a Concorso sono cosi' suddivisi tra le seguenti categorie e settori d'impiego: a) centottantotto posti nel Corpo equipaggi ...

