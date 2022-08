Studenti senza aule, Viviamo Fiumicino: “Utilizzare gli spazi ancora utili nei plessi esistenti” (Di venerdì 5 agosto 2022) Fiumicino – “Siamo entrati nel vivo dell’estate, tra ferie e partenze per le vacanze, ovviamente, per chi può permettersele, con la parentesi a breve del Ferragosto, ma tra poco più di un mese e quindi parliamo di un orizzonte abbastanza ravvicinato, inizierà un nuovo anno scolastico, con i problemi di sempre relativi al pendolarismo, per chi è costretto a recarsi nella Capitale o nei Comuni limitrofi, in base all’indirizzo di studi scelto o per non aver trovato posto presso le scuole del territorio“. Così, in una nota stampa, Viviamo Fiumicino per il centro studi Mario Baccini. “A tal proposito, – spiega il Comitato – siamo venuti a conoscenza da alcuni genitori, che la succursale dell’I.I.S. Paolo Baffi di Viale di Porto in Fregene (un tempo sede centrale), dispone di molte aule, da diverso tempo ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 5 agosto 2022)– “Siamo entrati nel vivo dell’estate, tra ferie e partenze per le vacanze, ovviamente, per chi può permettersele, con la parentesi a breve del Ferragosto, ma tra poco più di un mese e quindi parliamo di un orizzonte abbastanza ravvicinato, inizierà un nuovo anno scolastico, con i problemi di sempre relativi al pendolarismo, per chi è costretto a recarsi nella Capitale o nei Comuni limitrofi, in base all’indirizzo di studi scelto o per non aver trovato posto presso le scuole del territorio“. Così, in una nota stampa,per il centro studi Mario Baccini. “A tal proposito, – spiega il Comitato – siamo venuti a conoscenza da alcuni genitori, che la succursale dell’I.I.S. Paolo Baffi di Viale di Porto in Fregene (un tempo sede centrale), dispone di molte, da diverso tempo ...

heather_parisi : La scuola di oggi preferisce preparare gli studenti affinché diventino futuri “bravi cittadini globalizzati”, tutti… - pibedelapension : @_MarcoRoger10_ per come sono le scuole e soprattutto gli studenti oggi, io eviterei di insegnare anche alle elemen… - cavetibi : @Paroledipaola @lucianatrigilio Per esperienza mia personale posso testimoniare che studenti e famiglie sono in gra… - _sopraleparti : @HoaraBorselli Dai non essere malevola, non li chiede per se, li chiede per sostenere studenti e under 35 senza lavoro ... - rumarno2 : @Rosalba_Falzone @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Esatto, BASTA CLASSI POLLAIO e vale per i virus, quanto per l'inse… -