“Una famiglia sterminata”. Terribile incidente in autostrada: morti padre, madre e figlio 15enne (Di mercoledì 3 agosto 2022) Terribile incidente a Ivrea, in Piemonte. Il bilancio è pesantissimo, un’intera famiglia distrutta e tre feriti gravi in ospedale. Lo schianto è avvenuto nelle scorse ore sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade A4 Torino – Aosta e A5 Torino – Milano. Tutto è successo alle 19 circa, quando, all’altezza del chilometro 12, per motivi ancora tutti da accertare, due vetture si sono scontrate violentemente nel tratto tra Albiano e Settimo Rottaro. Restano coinvolte nel Terribile incidente stradale una Fiat Panda ed una Toyota Yaris che si sono scontrate sulla corsia che conduce ad Ivrea. Il frontale è stato così potente che le due vetture sono andate completamente distrutte e una è finita anche fuori carreggiata, nel fossato a lato dell’autostrada. ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022)a Ivrea, in Piemonte. Il bilancio è pesantissimo, un’interadistrutta e tre feriti gravi in ospedale. Lo schianto è avvenuto nelle scorse ore sulla bretella Ivrea-Santhià che collega le autostrade A4 Torino – Aosta e A5 Torino – Milano. Tutto è successo alle 19 circa, quando, all’altezza del chilometro 12, per motivi ancora tutti da accertare, due vetture si sono scontrate violentemente nel tratto tra Albiano e Settimo Rottaro. Restano coinvolte nelstradale una Fiat Panda ed una Toyota Yaris che si sono scontrate sulla corsia che conduce ad Ivrea. Il frontale è stato così potente che le due vetture sono andate completamente distrutte e una è finita anche fuori carreggiata, nel fossato a lato dell’. ...

