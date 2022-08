Orchidea con foglie gialle | Il metodo economico e veloce per averle verdi e brillanti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Chi ama le piante ed è provvisto di “pollice verde” è cosciente del fatto che bisogna curare le piante con attenzione e amore. Le orchidee che abbiamo in casa hanno bisogno di continue cure per evitare che possano essere attaccate da funghi e batteri. Nel caso in cui purtroppo i funghi riescano a danneggiare le orchidee dobbiamo cercare di guarirle e di farle tornare rigogliose. Come può ammalarsi un’? E cosa possiamo fare? Con ilche andremo a vedere riusciremo ad aiutare a guarire ledelle piante diventate. In questo modo la pianta crescerà in modo decisamente migliore. L’può ammalarsi per molti motivi. La pianta può essere stata esposta troppo e direttamente alla luce del sole oppure il terreno può essere stato poco annaffiato e quindi risultare asciutto. Per ...