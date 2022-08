Man Utd, anche ten Hag è stufo di Ronaldo: «Comportamenti inaccettabili» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una storia che sembra destinata a finire. Nonostante le dichiarazioni d’amore – a senso unico – e i tentativi di trattenere il campione portoghese, il rapporto tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo sembra sempre più avviato verso i titoli di coda. A (ri)aprire ufficialmente il caso è stato il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, che ha svelato un grave retroscena riguardante il comportamento del numero 7 durante l’ultima amichevole giocata all’Old Trafford contro il Rayo Vallecano. Dopo aver disputato i primi 45’ Ronaldo – che era stato sostituito durante l’intervallo – ha deciso di lasciare lo stadio senza aspettare la fine del match. Nonostante la felicità – probabilmente di facciata – del ritorno in campo. Happy to be back ???? pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 31, 2022 Un ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Una storia che sembra destinata a finire. Nonostante le dichiarazioni d’amore – a senso unico – e i tentativi di trattenere il campione portoghese, il rapporto tra il Mster United e Cristianosembra sempre più avviato verso i titoli di coda. A (ri)aprire ufficialmente il caso è stato il tecnico dei Red Devils Erik ten Hag, che ha svelato un grave retroscena riguardante il comportamento del numero 7 durante l’ultima amichevole giocata all’Old Trafford contro il Rayo Vallecano. Dopo aver disputato i primi 45’– che era stato sostituito durante l’intervallo – ha deciso di lasciare lo stadio senza aspettare la fine del match. Nonostante la felicità – probabilmente di facciata – del ritorno in campo. Happy to be back ???? pic.twitter.com/Fp6dpBTXcb— Cristiano(@Cristiano) July 31, 2022 Un ...

