Pensioni, super aumento da gennaio: quanto si riceverà in più (Di martedì 2 agosto 2022) Le Pensioni a gennaio subiranno un forte aumento a causa dell'inflazione: cifre e dettagli Buone notizie per lavoratori e pensionati con l'arrivo del decreto Aiuti bis che prevede anche un taglio del cuneo fiscale. La durata della misura dovrebbe essere di sei mesi ed è prevista solo per i lavoratori dipendenti che non superano un reddito lordo annuo di 35mila euro. Denaro (Screenshot da Facebook) I lavoratori dipendenti con reddito annuo di 35mila euro ogni mese percepiranno in busta paga un aumento del valore di 27 euro. Per coloro che invece hanno un reddito lordo annuo di 28mila euro l'aumento dovrebbe essere di circa 22 euro al mese. L'aumento scende a 15 euro al mese per i lavoratori che hanno un reddito lordo annuo di 15mila ...

