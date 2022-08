Ferrari, il Ceo Vigna: “La F1 è nel nostro Dna, continuiamo a combattere per il Mondiale” (Di martedì 2 agosto 2022) “La Formula Uno è nel nostro Dna, è un’occasione continua per imparare, e noi continuiamo a combattere per il Mondiale”. Queste le parole di Benedetto Vigna, Ceo di Ferrari, parlando con gli analisti dopo i risultati del secondo trimestre 2022 sull’andamento della stagione in F1. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) “La Formula Uno è nelDna, è un’occasione continua per imparare, e noiper il”. Queste le parole di Benedetto, Ceo di, parlando con gli analisti dopo i risultati del secondo trimestre 2022 sull’andamento della stagione in F1. SportFace.

