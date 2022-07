Roma, ancora guai per Fabiola Moretti: la ‘Regina della droga’ torna in carcere (Di giovedì 28 luglio 2022) Di nuovo guai con la droga per Fabiola Moretti, lei che è in passato era già stata coinvolta in vicende giudiziarie. L’appellativo ‘Regina della droga’ utilizzato per descrivere la sua personalità è tutt’altro che casuale. Lei che era il punto nevralgico per le operazioni di smistamento della banda della Magliana. La donna non solo metteva a disposizione le proprie conoscenze controllando i traffici di stupefacenti nelle piazze di Roma Sud ma rimediava anche le sostanze stesse proprio attraverso i suoi contatti, la sua rete. Ora, la donna ha nuovamente guai con la giustizia e, ancora una volta, c’è di mezzo la droga. Fabiola Moretti torna in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 28 luglio 2022) Di nuovocon la droga per, lei che è in passato era già stata coinvolta in vicende giudiziarie. L’appellativoutilizzato per descrivere la sua personalità è tutt’altro che casuale. Lei che era il punto nevralgico per le operazioni di smistamentobandaMagliana. La donna non solo metteva a disposizione le proprie conoscenze controllando i traffici di stupefacenti nelle piazze diSud ma rimediava anche le sostanze stesse proprio attraverso i suoi contatti, la sua rete. Ora, la donna ha nuovamentecon la giustizia e,una volta, c’è di mezzo la droga.in ...

