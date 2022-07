Bajrami Zurkowski, scambio rinviato tra Fiorentina e Empoli: le ultime (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lo scambio tra Fiorentina e Empoli tra Bajrami e Zurkowski sembra aver subito una brusca frenata, tutto rinviato Lo scambio tra Fiorentina e Empoli tra Bajrami e Zurkowski sembra aver subito una brusca frenata, tutto rinviato. I motivi? Sono molteplici e il Corriere dello Sport ha fatto il punto. Da un lato le società sembrava avessero trovato l’accordo, ma una serie di cambi di idee avrebbe messo un freno alla trattativa. I viola volevano anche Viti e Parisi, ma gli azzurri hanno rifiutato. Da qui i rallentamenti e i due giocatori che al momento stanno svolgendo la preparazione con le rispettive maglie. Il tutto potrebbe essere rimandato quando le acque si saranno placate. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Lotratrasembra aver subito una brusca frenata, tuttoLotratrasembra aver subito una brusca frenata, tutto. I motivi? Sono molteplici e il Corriere dello Sport ha fatto il punto. Da un lato le società sembrava avessero trovato l’accordo, ma una serie di cambi di idee avrebbe messo un freno alla trattativa. I viola volevano anche Viti e Parisi, ma gli azzurri hanno rifiutato. Da qui i rallentamenti e i due giocatori che al momento stanno svolgendo la preparazione con le rispettive maglie. Il tutto potrebbe essere rimandato quando le acque si saranno placate. L'articolo ...

