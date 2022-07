La conduttrice è senza lavoro da un anno | “Ho capito su chi posso contare”

(Di lunedì 25 luglio 2022) Lada circa un, ma ora si è lasciata andare ad una rivelazione shock: cosa ha dichiarato. Quello che sta per concludersi non è stato affatto un periodo facile per la famosissima. Dopo aver detto ‘addio’ ad un famoso programma Rai, la sua colonna portante è stata lontana dalla L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

DonnaGlamour : Ilary Blasi, vacanza a Sabaudia senza Totti: la conduttrice sempre più attiva sui social - redazionerumors : Dopo la sua separazione dal marito Francesco Totti, la conduttrice Ilary Blasi sembrerebbe essere rinata: ecco cosa… - FabrizioDeSand1 : @EnricoLetta @inmezzora @RaiTre Oggi,domenica 24 luglio,con 40°,quanti pensa che siano a casa e non al mare o in mo… - RtTanzania : RT @lacittanews: Stessa spiaggia, stesso mare, ma “gruppo vacanze” diverso. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, lo fa sapere lei stessa dal s… - lacittanews : Stessa spiaggia, stesso mare, ma “gruppo vacanze” diverso. Ilary Blasi è tornata a Sabaudia, lo fa sapere lei stess… -

... la Hunziker e Angiolini si sono abbandonati più volte a baci e abbracci,curarsi degli ... Sempre gentile con tutti, lasvizzera non rifiuta mai una foto. Forse, è anche per questo che ......non sono affatto sfuggite agli occhi attenti della mamma della popolare soubrette edi ...è vivere' La mamma di Belen Rodríguez ha poi concluso questo suo post in cui ha attaccato...È arrivata a Sabaudia da due giorni e già non si parla di altro. Ilary Blasi, dopo 20 anni di bagni, passeggiate e selfie sul litorale pontino trascorsi con l'ormai ex ...La conduttrice è senza lavoro da circa un anno, ma ora si è lasciata andare ad una rivelazione shock: cosa ha dichiarato.