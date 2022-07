Pallanuoto, Super Final World League 2022: un brutto Settebello esce sconfitto con gli Stati Uniti, secondo posto nel girone (Di domenica 24 luglio 2022) L’abbiamo detto già nei giorni scorsi, il Settebello, sia per condizione fisica che per assenze non è al 100% come invece accaduto ai Mondiali di Budapest. Se con Canada e Francia è bastato il minimo indispensabile per portare a casa la vittoria, così non è nel terzo match della Super Final di World League a Strasburgo con gli Stati Uniti: la compagine americana si impone per 13-9. Avversario di livello Superiore, soprattutto a livello fisico, con gli azzurri che soffrono tanto e si innervosiscono, non riuscendo a rispondere in ogni occasione alle avanzate americane. Per gli USA dunque prima piazza nel Gruppo B, mentre i ragazzi di Sandro Campagna sono secondi e sfideranno la terza dell’altro raggruppamento nei quarti di Finale (ancora ... Leggi su oasport (Di domenica 24 luglio 2022) L’abbiamo detto già nei giorni scorsi, il, sia per condizione fisica che per assenze non è al 100% come invece accaduto ai Mondiali di Budapest. Se con Canada e Francia è bastato il minimo indispensabile per portare a casa la vittoria, così non è nel terzo match delladia Strasburgo con gli: la compagine americana si impone per 13-9. Avversario di livelloiore, soprattutto a livello fisico, con gli azzurri che soffrono tanto e si innervosiscono, non riuscendo a rispondere in ogni occasione alle avanzate americane. Per gli USA dunque prima piazza nel Gruppo B, mentre i ragazzi di Sandro Campagna sono secondi e sfideranno la terza dell’altro raggruppamento nei quarti die (ancora ...

