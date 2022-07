Tennis, Super Berrettini vola in finale all’Atp di Gstaad (Di sabato 23 luglio 2022) Due a zero con una splendida cavalcata fino alla vittoria. Così Matteo Berrettini si prende la finale all’Atp 500 di Gstaad in Svizzera e sigla la sua dodicesima vittoria consecutiva dal rientro a Stoccarda. L’azzurro ha annichilito Dominic Thiem con 6-4 6-1 a favore e ha conquistato la terza finale di questo 2022. Una stagione di alti e bassi per il romano, ma con tante soddisfazioni che si sta riprendendo dopo lo stop a causa dell’infortunio alla mano destra e al Covid. Attende di sapere il suo avversario per la finale di domani mattina alle 11,30. Il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. (foto@FederTennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 23 luglio 2022) Due a zero con una splendida cavalcata fino alla vittoria. Così Matteosi prende la500 diin Svizzera e sigla la sua dodicesima vittoria consecutiva dal rientro a Stoccarda. L’azzurro ha annichilito Dominic Thiem con 6-4 6-1 a favore e ha conquistato la terzadi questo 2022. Una stagione di alti e bassi per il romano, ma con tante soddisfazioni che si sta riprendendo dopo lo stop a causa dell’infortunio alla mano destra e al Covid. Attende di sapere il suo avversario per ladi domani mattina alle 11,30. Il vincente tra Ruud e Ramos-Vinolas. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su ...

