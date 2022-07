Scherma, Mondiali Il Cairo 2022: i risultati di oggi, sabato 23 luglio (Di sabato 23 luglio 2022) I risultati di sabato 23 luglio ai Mondiali 2022 di Scherma, in corso di svolgimento a Il Cairo, in Egitto. Ultima giornata di gare della rassegna iridata in Egitto, con le ultime medaglie in palio nelle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia vuole essere ancora una volta protagonista, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento degli assalti. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV IL MEDAGLIERE I risultati DI sabato 23 luglio 10.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi finali Finale 3° posto (ore 14.30) – Spagna-Giappone 43-45 Finale 1° posto (ore 17.30) – Francia-Ungheria 40-45 11.00 Fioretto ... Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) Idi23aidi, in corso di svolgimento a Il, in Egitto. Ultima giornata di gare della rassegna iridata in Egitto, con le ultime medaglie in palio nelle prove a squadre di fioretto maschile e sciabola femminile. L’Italia vuole essere ancora una volta protagonista, con Sportface che vi terrà aggiornati in tempo reale sull’andamento degli assalti. GLI ITALIANI IN GARA GIORNO DOPO GIORNO TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA IL PROGRAMMA COMPLETO, ORARI e DIRETTA TV IL MEDAGLIERE IDI2310.30 Sciabola femminile a squadre – Fasi finali Finale 3° posto (ore 14.30) – Spagna-Giappone 43-45 Finale 1° posto (ore 17.30) – Francia-Ungheria 40-45 11.00 Fioretto ...

Agenzia_Ansa : Medaglia d'oro per le azzurre del fioretto ai Mondiali di scherma in corso al Cairo. Arianna Errigo, Alice Volpi, M… - Federscherma : Mondiali Cairo 2022 - È OROOOOOOO ???? Le fiorettiste azzurre tornano sul tetto del mondo battendo gli USA in finale… - ItalianAirForce : Ai Mondiali Assoluti di Scherma #Cairo2022 il 1º Aviere Scelto Francesca Palumbo, atleta del Centro Sportivo dell’… - eleonorarada : RT @giuaddo99: Perché nessuno si scandalizza che in #Egitto so svolgano i mondiali di scherma ? #Regeni - AnsaLombardia : Scherma, Mondiali 2023 a Milano: consegnata la bandiera Fie. N.1 Fis Azzi ha ricevuto il simbolo dal presidente Kat… -