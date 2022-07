Ascolti TV | i debutti dell’estate 2022 confrontati con quelli dell’anno precedente

(Di sabato 23 luglio 2022) Grand Hotel - Intrighi e Passioni Con la stagione tv 2021/archiviata e l’estatein corso, DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.22 luglioGrand Hotel – Intrighi e Passioni ? venerdì 22 luglio: 1.334.000 – 12.3% mercoledì 7 luglio 2021: 1.306.000 – 7% Il contesto La serie spagnola riparte su Canale 5 con gli episodi della terza stagione opposta a Top Dieci in replica su Rai 1, seguito da quasi 2 milioni di spettatori (16.8% di share). Lo scorso anno Grand Hotel andò in onda nel pieno degli Europei di calcio e l’esordio si scontrò con la partita Inghilterra-Danimarca, che ...

