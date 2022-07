Terna e Pirelli insieme per lo sviluppo della mobilità sostenibile (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Terna è la prima società in Italia ad aver adottato, su scala nazionale, il progetto di e-bike sharing “CYCL-e around” di Pirelli, con l’obiettivo di incentivare la mobilità sostenibile dei propri lavoratori. Con “CYCL-e around”, Pirelli offre un servizio di ‘e-bike sharing’ aziendale mettendo a disposizione biciclette a pedalata assistita che potranno essere utilizzate dalle persone che lavorano in otto sedi di Terna, dislocate su tutto il territorio italiano, per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. Infatti, con “CYCL-e around” si promuove una mobilità alTernativa complementare a quella tradizionale, con condizioni d’accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli –è la prima società in Italia ad aver adottato, su scala nazionale, il progetto di e-bike sharing “CYCL-e around” di, con l’obiettivo di incentivare ladei propri lavoratori. Con “CYCL-e around”,offre un servizio di ‘e-bike sharing’ aziendale mettendo a disposizione biciclette a pedalata assistita che potranno essere utilizzate dalle persone che lavorano in otto sedi di, dislocate su tutto il territorio italiano, per gli spostamenti casa-ufficio, durante la giornata di lavoro o per il tempo libero. Infatti, con “CYCL-e around” si promuove unaaltiva complementare a quella tradizionale, con condizioni d’accesso più facili ai mezzi di trasporto sostenibili, ...

