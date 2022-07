Brasile | polizia conferma 18 morti in operazione contro criminalità a Rio de Janeiro

Testament73 : RT @Lukyluke311: Brasile - Gli elicotteri della polizia brasiliana bersagliati da armi automatiche e di grosso calibro. - mitragliatrice p… - nerosolari : RT @Lukyluke311: Brasile - Gli elicotteri della polizia brasiliana bersagliati da armi automatiche e di grosso calibro. - mitragliatrice p… - antimafia2000 : Brasile: scontri narcos-polizia a Rio, morta bimba 5 anni - Flavr7 : RT @Lukyluke311: Brasile - Gli elicotteri della polizia brasiliana bersagliati da armi automatiche e di grosso calibro. - mitragliatrice p… - annafbeswick : RT @Lukyluke311: Brasile - Gli elicotteri della polizia brasiliana bersagliati da armi automatiche e di grosso calibro. - mitragliatrice p… -

E' salito ad almeno 18 il bilancio delle vittime dell'operazione dieffettuata ieri nel Complexo do Alemão, una favela nella zona nord di Rio de Janeiro: lo ha reso noto lalocale. Le vittime sono un poliziotto, una donna che viveva nella zona e 16 membri di gruppi appartenenti alla criminalità organizzata. Per l'operazione sono stati mobilitati circa 400 agenti, ..."È un massacro, che lachiama un'operazione", ha detto una donna, parlando in condizione di anonimato perché temeva rappresaglie da parte delle autorità. "Non ci stanno permettendo di aiutare ... Brasile, blitz della polizia contro bande criminali a Complexo do Alemão. Una testimone: un massacro Brasilia, 22 lug. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - La polizia civile brasiliana ha confermato che almeno 18 persone sono morte durante un'operazione di ...Il nuovo studio “Connetting thr dots: Territories and Trajectories of Environmental Crime in the Brazilian Amazon and Beyond», pubblicato da Laura Trajber La mappa delle reti criminali dell’Amazzonia ...