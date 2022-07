Vigili del Fuoco, già 280 interventi dal primo luglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Presidi pronti ad intervenire nel Cilento, sia sulla fascia costiera con Unità a Capaccio ed Agropoli e a Roscigno, a tutela dell’area Parco nazionale e attenzione anche all’agro nocerino sarnese. Non c’è solo la costiera amalfitana come preoccupazione nell’attività di prevenzione e controllo attuata dai Vigili del Fuoco di Salerno. Questa mattina la comandante Rosa dell’Eliseo in una conferenza stampa ha delineato i tratti salienti del piano che vede i pompieri salernitani cooperare con la regione Campania nell’attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. Dal 1 luglio sono stati 280 gli interventi. Nel pomeriggio di oggi, tra l’altro, il comando provinciale, con il prefetto di Salerno sigla anche un’intesa con i comuni di Agropoli e Capaccio per la presenza su moto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Presidi pronti ad intervenire nel Cilento, sia sulla fascia costiera con Unità a Capaccio ed Agropoli e a Roscigno, a tutela dell’area Parco nazionale e attenzione anche all’agro nocerino sarnese. Non c’è solo la costiera amalfitana come preoccupazione nell’attività di prevenzione e controllo attuata daideldi Salerno. Questa mattina la comandante Rosa dell’Eliseo in una conferenza stampa ha delineato i tratti salienti del piano che vede i pompieri salernitani cooperare con la regione Campania nell’attività di prevenzione e spegnimento degli incendi. Dal 1sono stati 280 gli. Nel pomeriggio di oggi, tra l’altro, il comando provinciale, con il prefetto di Salerno sigla anche un’intesa con i comuni di Agropoli e Capaccio per la presenza su moto ...

