Meloni smaschera il gioco di Letta: suppliche e giravolte pur di non votare (Di lunedì 18 luglio 2022) La sinistra è pronta a tutto pur di non dare la parola agli italiani. Giorgia Meloni a torna a battere sul tasto delle elezioni anticipate a due giorni dalle comunicazioni del premier Mario Draghi al Parlamento. "Appelli, ripensamenti, suppliche e giravolte: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani", scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook, postando una foto del segretario dem Enrico Letta e la frase "le stanno tentando tutte pur di evitare di tornare al voto per paura di una sonora sconfitta". Tutto il centrodestra è in fermento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno ribadito ieri in una nota congiunta la linea già più volte ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) La sinistra è pronta a tutto pur di non dare la parola agli italiani. Giorgiaa torna a battere sul tasto delle elezioni anticipate a due giorni dalle comunicazioni del premier Mario Draghi al Parlamento. "Appelli, ripensamenti,: per paura di esser sconfitta, la sinistra è disposta a tutto pur di scongiurare il ritorno al voto. Possono fuggire quanto vogliono, arriverà presto il giorno in cui dovranno fare i conti col giudizio degli italiani", scrive la leader di Fratelli d'Italia su Facebook, postando una foto del segretario dem Enricoe la frase "le stanno tentando tutte pur di evitare di tornare al voto per paura di una sonora sconfitta". Tutto il centrodestra è in fermento. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini hanno ribadito ieri in una nota congiunta la linea già più volte ...

