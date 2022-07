Colao, IDPay e i dati incrociati (Di lunedì 18 luglio 2022) Sta circolando sui social un’immagine che riporta questo lungo testo: ATTENZIONE ATTENZIONE: IDPay Il Ministro per la Transizione Digitale VITTORIO Colao: “Stiamo elaborando una piatta forma per l’erogazione di tutti i “benefici sociali”. Il nome della piattaforma IDPay, dove avverrà tutto in Digitale. Già per APRILE ci sarà l’avvio della «piattaforma dove AGGANCERANNO I PROPRI dati alcune grandi pubbliche amministrazioni come: AGENZIA DELLE ENTRATE, ANAGRAFE, INPS, MINISTERO DELL’INTERNO -Nella piattaforma IDPay è presente il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino, “al fine di avere sul piano sanitario la possibilita di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione da remoto”. In caso di emergenza sanitaria, basterà attivare la piattaforma nazionale IDPay -Per essere in regola è necessario ... Leggi su butac (Di lunedì 18 luglio 2022) Sta circolando sui social un’immagine che riporta questo lungo testo: ATTENZIONE ATTENZIONE:Il Ministro per la Transizione Digitale VITTORIO: “Stiamo elaborando una piatta forma per l’erogazione di tutti i “benefici sociali”. Il nome della piattaforma, dove avverrà tutto in Digitale. Già per APRILE ci sarà l’avvio della «piattaforma dove AGGANCERANNO I PROPRIalcune grandi pubbliche amministrazioni come: AGENZIA DELLE ENTRATE, ANAGRAFE, INPS, MINISTERO DELL’INTERNO -Nella piattaformaè presente il FASCICOLO SANITARIO di ogni cittadino, “al fine di avere sul piano sanitario la possibilita di teleconsulto, telemonitoraggio e gestione da remoto”. In caso di emergenza sanitaria, basterà attivare la piattaforma nazionale-Per essere in regola è necessario ...

