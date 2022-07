(Di domenica 17 luglio 2022) A mercoledì, giorno in cui il premier si presenterà in parlamento. Il Presidente intanto osserva, prende nota, aspetta per tirare le somme. E giovedì, conclusa la giostra, dirà la sua

La Stampa

... corroborate dalle successive visite ufficiali del Capo dello Stato, ci consentirà di ... Perdiamo cioè unmoltiplicatore degli investimenti in infrastrutture che è di circa 3 volte e ...Ugo Magri per la Stampa sergiomario draghi Il congegno che Sergioha messo in moto inizia a produrre i suoi effetti. Niente di diabolico, anzi quanto di più trasparente sia possibile concepire. La scelta di 'non accogliere' le ... Effetto Mattarella sulla crisi e quella "deadline" imposta ai partiti La prospettiva di un'Italia senza più Mario Draghi ha gelato i mercati: non solo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che, trascinato al ribasso soprattut ...