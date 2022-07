Valentina Pace, ballerina di Siviglia di Macao si è sposata: ecco gli invitati vip (Di sabato 16 luglio 2022) Vi ricordate Valentina Pace? L’ex ballerina di Siviglia della trasmissione Macao si è sposata. Indimenticabile Valentina Pace, la dolcissima ballerina di Siviglia del programma Macao ma anche Elena Giordano di Un Posto al Sole. Momentaneamente ha accantonato la sua carriera per dedicarsi alla famiglia e fare la mamma a tempo pieno ma presto il suo personaggio farà ritorno. A tal riguardo ha così annunciato al settimanale DiPiù: “Credo proprio che rientrerò ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere“. Valentina Pace – Altranotizia (Fonte: Google)Nell’attesa, non ha voluto però aspettare ulteriormente per quanto concerne la sua ... Leggi su altranotizia (Di sabato 16 luglio 2022) Vi ricordate? L’exdidella trasmissionesi è. Indimenticabile, la dolcissimadidel programmama anche Elena Giordano di Un Posto al Sole. Momentaneamente ha accantonato la sua carriera per dedicarsi alla famiglia e fare la mamma a tempo pieno ma presto il suo personaggio farà ritorno. A tal riguardo ha così annunciato al settimanale DiPiù: “Credo proprio che rientrerò ma non so dire quando. Aspetto che la produzione mi faccia sapere“.– Altranotizia (Fonte: Google)Nell’attesa, non ha voluto però aspettare ulteriormente per quanto concerne la sua ...

