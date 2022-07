Milan, Sanches prende tempo: l'alternativa (Di giovedì 14 luglio 2022) Renato Sanches prende tempo in attesa del PSG, scrive la stampa francese, il Milan ha un'alternativa: Douglas Luiz dell'Aston Villa. Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Renatoin attesa del PSG, scrive la stampa francese, ilha un': Douglas Luiz dell'Aston Villa.

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Milan, base d'intesa con il #Lille per Renato Sanches L'ostacolo principale è l'ingaggio del gio… - tvdellosport : ?? MILAN, RENATO SANCHES SI AVVICINA Si avvicina il colpo Renato #Sanches per il #Milan . I rossoneri sono vicini… - PietroMazzara : Renato #Sanches (e chi gli sta vicino) sta creando una di quelle situazioni che non piacciono per niente a #Maldini… - RossoneraVerita : @MichaelCuomo7 su TL hai detto che il #Milan ha sbagliato a non chiudere Botman e Sanches a giugno per poi concentr… - MilanPress_it : Il punto sulla mediana del #Milan tra #RenatoSanches, Douglas #Luiz e #Bakayoko ???? -