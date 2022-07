Milan | Ambrosini | “Maldini? Maignan e Theo sono robe sue Che intuizioni!”

(Di giovedì 14 luglio 2022) Massimo, ex calciatore del, ha parlato delle intuizioni di calciomercato di Paoloe della sua crescita come dirigente

Pubblicità

zazoomblog : Milan Ambrosini: “Kakà? Pensavo non fosse pronto ma dopo Ancona…” - #Milan #Ambrosini: #“Kakà? #Pensavo - PianetaMilan : #Milan, #Ambrosini: “#Kakà? Pensavo non fosse pronto, ma dopo Ancona…” #ACMilan #SempreMilan - gilnar76 : Ambrosini: «Vincere la Champions? Complicato contro quei club» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - gilnar76 : Ambrosini: «Addio dei senatori? Furono giorni duri» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - zazoomblog : MERCATO MILAN E TOP NEWS – Ultime su CDK e Leao. Parla Ambrosini - #MERCATO #MILAN #Ultime #Leao. #Parla -

Massimo, ex capitano del, si è raccontato in una lunga intervista rilasciata nel podcast di Carlo Pellegatti Nella terza puntata del podcast "La storia delraccontata da Carlo Pellegatti"...Nella terza puntata del podcast ' La storia delraccontata da Carlo Pellegatti ', disponibile su YouTube e su Spotify, tocca a Massimo, ex capitano del. dire la sua su passato ...Parla l'ex rossonero, Ambrosini nel podcast "La storia del Milan raccontata da Carlo Pellegatti" su Youtube e Spotify.Massimo Ambrosini, ex rossonero, è stato intervistato da Carlo Pellegatti. Tra i temi toccati, si è parlato di mercato ...