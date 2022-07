Dimissioni Draghi, Lega: “Lui e Italia vittime di no M5S e forzature Pd” (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “La Lega è stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidente Draghi e l’Italia erano vittime dei troppi No del Movimento 5 Stelle e delle forzature ideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delle Dimissioni da parte di Mario Draghi. “La Lega, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’Italia debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola agli Italiani”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 14 luglio 2022) (Adnkronos) – “Laè stata leale, costruttiva e generosa per un anno e mezzo, ma da settimane il presidentee l’eranodei troppi No del Movimento 5 Stelle e delleideologiche del partito democratico”. Così una nota del partito di Matteo Salvini dopo l’annuncio delleda parte di Mario. “La, unita e compatta anche dopo le numerose riunioni di oggi – si legge nella nota – condivide la preoccupazione per le sorti del Paese: è impensabile che l’debba subire settimane di paralisi in un momento drammatico come questo, nessuno deve aver paura di restituire la parola aglini”. L'articolo proviene daSera.

