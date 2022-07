Suzuki presenta gli scooter Address e Avenis 125

(Di mercoledì 13 luglio 2022) TORINO (ITALPRESS) – In arrivo dadue nuovi, l’125 e l’125 che amplieranno la gamma a due ruote per il mercato Europeo a partire dal prossimo ottobre 2022. Entrambi i modelli sono agili e pratici e rapno una perfetta soluzione di mobilità urbana. L’elemento che accomuna i due modelli e li distingue nel segmento è il motore. Questa unità fornisce una coppia generosa sin dai regimi medio-bassi e permette di abbinare spunti brillanti a un’eccellente efficienza a livello di consumi ed emissioni, in regola con i severi limiti della normativa Euro 5. L’125 sarà per il momento l’unico modello importato per il mercato italiano. Il motore monocilindrico raffreddato ad aria da 124 cm3 con la tecnologiaEco Performance (SEP) ...

Come sull'Address il display integra il Eco Drive Indicator, che si illumina quando lo scooter viene guidato in modo... parsimonioso. L'Avenis 125 offre in più, rispetto all'Address, un utile ... TORINO (ITALPRESS) - In arrivo da Suzuki due nuovi scooter, l'Address 125 e l'Avenis 125 che amplieranno la gamma a due ruote per il mercato ... Leggeri, robusti e con consumi molto contenuti, sono un'ottima soluzione per le esigenze di mobilità quotidiana nelle aree urbane.