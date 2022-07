Fiorentina | Barone | “Jovic | giocatore di altissimo livello””

Pubblicità

LucaRuss0 : QUI FIORENTINA, Barone: “Vogliamo tenere Milenkovic” - MondoBN : QUI FIORENTINA, Barone: “Vogliamo tenere M - fcin1908it : Barone: “Milenkovic? Tutti sappiamo il suo livello, la Fiorentina lo vuole tenere” - junews24com : Milenkovic Juve, Barone allo scoperto: «Ecco la nostra posizione» - - UFiorentina : ??? JOE BARONE ?ULTIM'ORA ?Nikola è al sesto anno che è a Firenze, sappiamo che è un giocatore di livello. Conti… -

Fiorentina.it

Commenta per primo Il direttore generale della, Joeha parlato dal ritiro della squadra viola in quel di Moena dell'inizio della stagione e del mercato completato finora e previsto per i prossimi giorni. ROSA COMPLETA - 'La ...Calciomercato Napoli - Joedg della, ha parlato ai media presenti dal ritiro di Moena. Queste le sue parole raccolte da Firenzeviola.it: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se ... Barone: "La Fiorentina è uno stile di vita. I bambini mi chiedono del Viola Park" Fiorentina, iniziata la seconda fase per la campagna abbonamenti: la prima si è conclusa con la vendita di 10.000 tessere ...Joe Barone torna a parlare del futuro di Nikola Milenkovic, nel mirino anche dell'Inter per la difesa. Ecco le sue dichiarazioni ...