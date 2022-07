Quando l’eroe del nostro tempo finisce nella trappola esistenziale

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 9 luglio 2022), se non è classico (un archetipo perenne), è semplicemente un individuo che rappresenta la più intensa espressione del proprio. E’ in questo modo che Lermontov pensa al suo Pecorin nel romanzo “Un eroe del”. Egli è tutt’altro che un eroe classico, se non per la sua bellezza. E’ un uomo imbevuto di disprezzo per eccesso di autocoscienza e di suscettibilità rispetto al nulla sotto la cui forma appare un mondo demitizzato, da cui ogni ideale è evaporato sotto la lente di un occhio realista. E mi sembra così attuale Pecorin, che non riesco a notare la distanzache lo separa da un Holden Caulfield. Ma in Pecorin vi sono già tutti gli uomini inquieti e sprezzanti della letteratura successiva, ed è protagonista di quello che sembra il protoromanzo esistenzialista. E sia ...