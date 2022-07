F1, Gp Austria 2022, Wolff: “Sorpreso delle nostre prestazioni. Penalità ad Hamilton? Vedremo” (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo le qualifiche del Gran Premio di Formula 1 2022 d’Austria, il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato delle prestazioni dei suoi piloti. prestazioni per l’appunto dolceamare, con entrambi ottimo, fino a quando però, in Q3, entrambi sono andati fuori e sono stati costretti a lasciare la sessione. Ecco le sue parole: “Non ci aspettavamo di andare così bene a Spielberg perché tradizionalmente abbiamo avuto problemi, anche nei nostri anni migliori. Questa è una buona notizia e significa che gli aggiornamenti stanno andando nella giusta direzione. Certo, avrei preferito che questi episodi non ci fossero stati, ma comunque c’è modo ancora di recuperare nel corso della Sprint Race e nella gara vera e propria domenica. Penalità per ... Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Dopo le qualifiche del Gran Premio di Formula 1d’, il Team Principal della Mercedes, Toto, ha parlatodei suoi piloti.per l’appunto dolceamare, con entrambi ottimo, fino a quando però, in Q3, entrambi sono andati fuori e sono stati costretti a lasciare la sessione. Ecco le sue parole: “Non ci aspettavamo di andare così bene a Spielberg perché tradizionalmente abbiamo avuto problemi, anche nei nostri anni migliori. Questa è una buona notizia e significa che gli aggiornamenti stanno andando nella giusta direzione. Certo, avrei preferito che questi episodi non ci fossero stati, ma comunque c’è modo ancora di recuperare nel corso della Sprint Race e nella gara vera e propria domenica.per ...

