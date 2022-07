Pubblicità

fanpage : #soleil Sorge ha festeggiato il suo compleanno, ha spento 28 candeline circondata dall'affetto delle persone a lei… - Elisa60388018 : RT @blogtivvu: Soleil Sorge compie 28 anni e non invita Alex Belli alla sua festa: arriva la reazione dell’ex gieffino - blogtivvu : Soleil Sorge compie 28 anni e non invita Alex Belli alla sua festa: arriva la reazione dell’ex gieffino… - mariacr48632475 : RT @gfvipnews_: Soleil Sorge è la nuova conduttrice di GFVIP PARTY su Mediaset Infinity #GFVIP #SoleArmy - mariacr48632475 : RT @Giovann45786011: Soleil Sorge è ufficialmente la conduttrice di GFVIP PARTY!. Che ne pensate siete contenti? #GFvip #canale5 https://t.… -

Alex Belli, la verità sul compleanno di, lo scorso 5 luglio, ha compiuto 28 anni e, per festeggiare il compleanno, ha organizzato una festa in Puglia a cui hanno partecipato mamma Wendy e tanti amici tra i quali anche ...Futuro in musica per Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè Se, dopo la lunga avventura nella casa del Grande Fratello Vip potrebbe prendere ufficialmente redini del GF Vip Party, la strada di Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè potrebbe essere quella ...Soleil Sorge compie 28 anni e non invita Alex Belli alla sua festa di compleanno: arriva la reazione dell’ex del Grande Fratello Vip.Tra i due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è omari gelo: le parole di Alex Belli sulla sua ex amica artistica.