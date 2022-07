Governo: Marcucci, 'discontinuità? siamo in un esecutivo istituzionale' (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sulle questioni specifiche poste dal M5S, si possono trovare punti di incontro, mi sembra che il Governo stia cercando soluzioni su rdc e superbonus. Sul termovalizzatore di Roma impossibili compromessi, si deve fare, punto. La discontinuità mi sembra molto più difficile, Conte ricorda che siamo in un Governo istituzionale?". Così il senatore Pd Andrea Marcucci in un'intervista a Fanpage. "Io non escludo il M5S di Conte- continua il parlamentare- dico una cosa diversa. Un'alleanza elettorale si può fare in presenza di programmi compatibili, per me sono l'europeismo, l'atlantismo, il riformismo, l'agenda del Governo. Conte deve decidere la sua identità e dirci cosa vuole fare da grande. Da lui mi aspetto decisioni convinte, non la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug. (Adnkronos) - "Sulle questioni specifiche poste dal M5S, si possono trovare punti di incontro, mi sembra che ilstia cercando soluzioni su rdc e superbonus. Sul termovalizzatore di Roma impossibili compromessi, si deve fare, punto. Lami sembra molto più difficile, Conte ricorda chein un?". Così il senatore Pd Andreain un'intervista a Fanpage. "Io non escludo il M5S di Conte- continua il parlamentare- dico una cosa diversa. Un'alleanza elettorale si può fare in presenza di programmi compatibili, per me sono l'europeismo, l'atlantismo, il riformismo, l'agenda del. Conte deve decidere la sua identità e dirci cosa vuole fare da grande. Da lui mi aspetto decisioni convinte, non la ...

