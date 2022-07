Bonus 200 euro, termini e scadenze per domande e autocertificazione (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Inps ha riepilogato il calendario del pagamento Bonus 200 euro, con le date di accredito per le diverse categorie di beneficiari. Alcuni riceveranno l’indennità già a partire da luglio, mentre per altri sarà necessario aspettare fino a ottobre. In tutti gli altri casi è l’Inps a provvedere all’erogazione del contributo una tantum: le procedure d’accesso cambiano in base alla categoria di appartenenza e, di conseguenza, cambiano anche i tempi di attesa per ricevere il pagamento. Per alcuni l’accredito sarà automatico, per altri occorrerà inviare l’autocertificazione, altri ancora dovranno presentare la domanda per poter ricevere l’agevolazione. Bonus 200 euro, quando arriva Per i lavoratori dipendenti il Bonus sarà liquidato a luglio in modo automatico (nel solo caso dei privati, è ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Inps ha riepilogato il calendario del pagamento200, con le date di accredito per le diverse categorie di beneficiari. Alcuni riceveranno l’indennità già a partire da luglio, mentre per altri sarà necessario aspettare fino a ottobre. In tutti gli altri casi è l’Inps a provvedere all’erogazione del contributo una tantum: le procedure d’accesso cambiano in base alla categoria di appartenenza e, di conseguenza, cambiano anche i tempi di attesa per ricevere il pagamento. Per alcuni l’accredito sarà automatico, per altri occorrerà inviare l’, altri ancora dovranno presentare la domanda per poter ricevere l’agevolazione.200, quando arriva Per i lavoratori dipendenti ilsarà liquidato a luglio in modo automatico (nel solo caso dei privati, è ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Bonus 200 euro, sindacati: “Escluse le categorie più fragili e i licenziati a giugno. Gigantesca ingiustizia, il go… - disinformate_it : 'Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del 'reddit… - VincentCinque1 : RT @fattoquotidiano: Spagna, le misure anti inflazione di Sanchez: bonus 200 euro (come in Italia) ma anche aumento del 15% del “reddito di… - Virus1979C : 'Dobbiamo intervenire a sostegno di famiglie e imprese, dobbiamo farlo con un intervento straordinario: 200 euro di… - ChiccaCutri : RT @ilmanifesto: La legge dei bonus colpisce ancora: poveri e precari esclusi dai 200 euro | il manifesto -