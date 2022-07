Violenza sessuale, una star della Premier League è stata arrestata: lo scoop dei media inglesi (Di martedì 5 luglio 2022) Uno scandalo sessuale potrebbe scuotere a breve la Premier League, il massimo campionato di calcio in Inghilterra. Scotland Yard, infatti, ha confermato di aver arrestato un calciatore di 30 anni ... Leggi su globalist (Di martedì 5 luglio 2022) Uno scandalopotrebbe scuotere a breve la, il massimo campionato di calcio in Inghilterra. Scotland Yard, infatti, ha confermato di aver arrestato un calciatore di 30 anni ...

