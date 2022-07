Pubblicità

ilfaroonline : Usa, festa del 4 luglio finisce nel sangue: due sparatorie. Bimbi feriti e diversi morti - Billa42_ : 4 luglio di sangue negli USA: sparatoria a Chicago, 6 morti - transnazionale : Highland Park, 4 luglio di sangue: spari alla parata del Giorno dell'Indipendenza, almeno 6 vittime… - infoitinterno : Sangue sulla parata del 4 luglio negli Usa: 6 morti - infoitinterno : Sangue sulle parate del 4 luglio, arrestato il giovane ricercato a Chicago. Un altro episodio a Filadelfia - L'Unio… -

Leggi Anche Stati Uniti, sparatoria in Illinois durante la parata del 4: 6 morti e 31 feriti. Persone terrorizzate e ricoperte di', il racconto di un terzo testimone. Le immagini ...Intorno le macchie di. Gli spari sono terminati nel momento esatto in cui è arrivata la ... In serata c'è stata una sparatoria anche a Filadelfia durante la parata per il 4: due agenti ...4 luglio di sangue negli USA. A Chicago, un uomo ha aperto il fuoco contro le persone che partecipavano alla parata.(Adnkronos) – Sono almeno 311 le sparatorie che sono avvenute negli Stati Uniti dall’inizio dell’anno, inclusa quella di ieri a Highland Park, dove ci sono stati 6 morti ed una trentina di feriti. A r ...