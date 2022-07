Lei cantante, lui attore: entrambi famosissimi, presto si sposeranno! (Di lunedì 4 luglio 2022) La nota cantante ed il celebre attore starebbero per convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto. La vita delle star è senza alcun dubbio affascinante, ma quasi sempre il successo è inversamente proporzionale alla privacy che si riesce a mantenere nel momento in cui si diventa dei personaggi pubblici. Eppure, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 4 luglio 2022) La notaed il celebrestarebbero per convolare a nozze dopo la proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto. La vita delle star è senza alcun dubbio affascinante, ma quasi sempre il successo è inversamente proporzionale alla privacy che si riesce a mantenere nel momento in cui si diventa dei personaggi pubblici. Eppure, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

Massimo18028485 : @DMegagalattico @Barbuto1990 @Moonlightshad1 Non capisco questo astio e polemiche nei confronti di un cantante. No… - grzripigliati : pure il suo socio conduce da schifo anzi è decisamente peggio e per lei che sbaglia il cognome di un cantante state… - Cattleya980 : @N_i_c_o_la Solo le canzoni? A me nemmeno la sua voce fa impazzire. Lei è bellissima, ma di fare la cantante, anche no. - prelemiheart : @MariaP36571316 @Lorymatte Sono diventati eligreg per il segui promesso dallo sciampista. Di le cose come stanno. S… - prelemiheart : @Lorymatte La cantante non parla mai della grego da sola, e già comunque che segui e metti like a una pazza psicop… -