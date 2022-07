Milan, al via la terza fase della campagna abbonamenti 2022/2023 (Di sabato 2 luglio 2022) Al via la terza fase della campagna abbonamenti 2022/2023 del Milan. Inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione e continua la campagna dopo il grande successo delle prime due fasi. I tifosi rossoneri, a partire da martedì 5 luglio alle ore 12.00, potranno nuovamente acquistare il loro posto fisso allo stadio per assistere alle 19 partite di Serie A e agli Ottavi di Coppa Italia dei Campioni d’Italia allenati da Stefano Pioli. Anche per questa ultima fase di vendita libera sarà possibile acquistare gli abbonamenti 2022/23 online su abbonamenti.acMilan.com/, presso la biglietteria di Casa Milan e i punti vendita ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Al via ladel. Inizia il conto alla rovescia per la nuova stagione e continua ladopo il grande successo delle prime due fasi. I tifosi rossoneri, a partire da martedì 5 luglio alle ore 12.00, potranno nuovamente acquistare il loro posto fisso allo stadio per assistere alle 19 partite di Serie A e agli Ottavi di Coppa Italia dei Campioni d’Italia allenati da Stefano Pioli. Anche per questa ultimadi vendita libera sarà possibile acquistare gli/23 online su.ac.com/, presso la biglietteria di Casae i punti vendita ...

