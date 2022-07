Pirlo, 500mila euro di caparra per una villa a Forte dei Marmi. Ma è sequestrata (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex tecnico della Juventus avrebbe dovuto concludere l’operazione entro fine agosto versando altri 2,6 milioni di euro Leggi su golssip (Di venerdì 1 luglio 2022) L’ex tecnico della Juventus avrebbe dovuto concludere l’operazione entro fine agosto versando altri 2,6 milioni di

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Brutta vicenda per Andrea Pirlo: l'ex allenatore della Juventus ha versato una caparra di 500mila euro ad un oligar… - codeghino10 : RT @Agenzia_Ansa: Brutta vicenda per Andrea Pirlo: l'ex allenatore della Juventus ha versato una caparra di 500mila euro ad un oligarca rus… - tempoweb : Beffa immobiliare per #Pirlo, versa la maxi-caparra ma la villa dell'oligarca viene sequestrata #russia #versilia… - VgnDrd : RT @Agenzia_Ansa: Brutta vicenda per Andrea Pirlo: l'ex allenatore della Juventus ha versato una caparra di 500mila euro ad un oligarca rus… - infoitsport : Pirlo versa 500mila euro di caparra per una villa, ma è sotto sequestro -