Tour de France 2022, Caleb Ewan: “Voglio arrivare in fondo e vincere a Parigi” (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa è sostanzialmente finita. Tra poco più di 24 ore il Tour de France n° 109 prenderà il via da Copenhagen con la prima di 21 tappe che non mancheranno di regalare emozioni e spettacolo. Nella prima settimana ci saranno diverse occasioni per gli sprinter, arrivati come sempre in massa sulle strade Francesi. Tra questi anche l’australiano Caleb Ewan, al suo secondo grande giro stagionale dopo un Giro d’Italia sfortunato e difficile. Le parole del velocista della Lotto Soudal sono state raccolte da Cycling News: “La squadra è molto forte, la più forte che potessimo portare. La cosa importante è che mi portino all’interno dell’ultimo km, da lì posso vedermela da solo”. Ewan ha specificato questo perchè alla Grande Boucle la Lotto Soudal si presenta ben bilanciata ma senza gli uomini ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) L’attesa è sostanzialmente finita. Tra poco più di 24 ore ilden° 109 prenderà il via da Copenhagen con la prima di 21 tappe che non mancheranno di regalare emozioni e spettacolo. Nella prima settimana ci saranno diverse occasioni per gli sprinter, arrivati come sempre in massa sulle stradesi. Tra questi anche l’australiano, al suo secondo grande giro stagionale dopo un Giro d’Italia sfortunato e difficile. Le parole del velocista della Lotto Soudal sono state raccolte da Cycling News: “La squadra è molto forte, la più forte che potessimo portare. La cosa importante è che mi portino all’interno dell’ultimo km, da lì posso vedermela da solo”.ha specificato questo perchè alla Grande Boucle la Lotto Soudal si presenta ben bilanciata ma senza gli uomini ...

