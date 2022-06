Come coltivare il basilico in casa e averlo pieno di foglie anche in l’autunno (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando prepariamo le nostre pietanze la cosa migliore sarebbe quella di avere sempre del basilico fresco. Se le foglie di questa pianta sono usate fresche danno il meglio di se rilasciando nelle nostre ricette tutti gli aromi e il sapore che contengono. Ovviamente questo è quasi impossibile, avere tutto l’anno questa pianta al massimo del suo splendore è quasi un utopia a meno che non ci si accontenta delle piantine acquistate al supermercato. Per avere a lungo questa pianta è importantissimo disporre di un balcone ben riparato e allo stesso tempo soleggiato, ma attenzione! E’ anche possibile fare qualcosa di estremamente semplice ed economico a cui solo pochi hanno pensato! coltivare il basilico in casa Arriva l’autunno e non sapete Come dare le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 30 giugno 2022) Quando prepariamo le nostre pietanze la cosa migliore sarebbe quella di avere sempre delfresco. Se ledi questa pianta sono usate fresche danno il meglio di se rilasciando nelle nostre ricette tutti gli aromi e il sapore che contengono. Ovviamente questo è quasi impossibile, avere tutto l’anno questa pianta al massimo del suo splendore è quasi un utopia a meno che non ci si accontenta delle piantine acquistate al supermercato. Per avere a lungo questa pianta è importantissimo disporre di un balcone ben riparato e allo stesso tempo soleggiato, ma attenzione! E’possibile fare qualcosa di estremamente semplice ed economico a cui solo pochi hanno pensato!ilinArrivae non sapetedare le ...

Pubblicità

ilconterosso1 : @Amos8125 Il Partito-Sistema è solido e ben radicato. Sa' come coltivare i suoi elettori ed essi sanno che cosa pro… - nicolomaff00 : @AlfonsoScordel1 @Montecitorio @CD_giustizia I problemi dell’Italia sono anche questi, perché non posso coltivare l… - ChappieLaguida : Motivi per cui i pomodori rimangono piccoli Coltivare le proprie verdure è la vera felicità! Guardare come un picc… - Umbertofebo : @Gitro77 Siamo totalmente asserviti a questi, gli usa ci usano come base militare, la Ue ci dice cosa fare e cosa c… - luckystrike2030 : @boni_castellane Quindi mandiamo le armi già imbracciate dai nostri figli? Ma come si permette? Ha informato il Pa… -