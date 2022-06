VIDEO F1, l’ultimo giro a Montreal: Verstappen resiste alla pressione di Sainz, sul podio anche Hamilton (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio del Canada 2022 è ufficialmente andato in archivio a Montreal con il settimo successo stagionale della Red Bull su nove gare disputate. La scuderia di Milton Keynes è salita nuovamente sul gradino più alto del podio grazie a Max Verstappen, sempre più leader del campionato grazie alla sesta affermazione personale dell’anno. Il Campione del Mondo in carica ha messo in mostra tutto il suo talento, resistendo nel finale dopo la Safety Car agli attacchi della Ferrari di Carlos Sainz e portando a casa una vittoria molto importante nella corsa per il titolo. 3° al traguardo un fantastico Lewis Hamilton con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’ultimo giro del Gran Premio del Canada 2022 di Formula Uno, con il ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 giugno 2022) Il Gran Premio del Canada 2022 è ufficialmente andato in archivio acon il settimo successo stagionale della Red Bull su nove gare disputate. La scuderia di Milton Keynes è salita nuovamente sul gradino più alto delgrazie a Max, sempre più leader del campionato graziesesta affermazione personale dell’anno. Il Campione del Mondo in carica ha messo in mostra tutto il suo talento,ndo nel finale dopo la Safety Car agli attacchi della Ferrari di Carlose portando a casa una vittoria molto importante nella corsa per il titolo. 3° al traguardo un fantastico Lewiscon la Mercedes. Di seguito ildeldel Gran Premio del Canada 2022 di Formula Uno, con il ...

