Giovanni Allevi | ‘Sono malato | ho una neoplasia Dovrò stare lontano dal palco’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 19 giugno 2022) Con un post sui suoi canali social il maestrorivela una tremenda notizia: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere unadal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto”. Il maestro, 53 anni, comunica così al suo amato pubblico i suoi problemi di salute. Ed annuncia, di conseguenza, anche la necessità di una pausa forzata dalle scene. per potersi curare a dovere. Il maestrosi ritira per combattere la malattia Lui, pianista e compositore, da giorni ormai lamentava forti mal di schiena che lo avevano costretto a fermarsi a sospendere gli impegni lavorativi. “Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a ...